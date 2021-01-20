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Попова сообщила о тренде на снижение заболеваемости коронавирусом в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова сообщила о тренде на снижение заболеваемости коронавирусом в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, в стране наметился тренд на снижение заболеваемости.

— Цифры у нас снижаются, тренд идет на снижение. РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тысяч населения стабильно занимает 60-56 место в рейтинге государств, — пояснила Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Помимо этого, глава Роспотребназдора добавила, что по числу тестов на COVID-19 на 100 тысяч РФ входит в тройку мировых лидеров, передает РИА Новости.

Ранее Анна Попова рассказала, что в российских селах люди стали чаще заболевать коронавирусом.

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