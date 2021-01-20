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Вакцинация от коронавируса началась в «Депо», «Геликон-опере» и флагмане МФЦ в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вакцинация от коронавируса началась в «Депо», «Геликон-опере» и флагмане МФЦ в Москве

Ксения Монахова

Город

В Москве начали работать выездные бригады по вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что прививку от COVID-19 можно сделать в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа, в «Афимолл Сити», а также в торговых центрах «Океания» и «Город».

— Чтобы защитить свое здоровье могло максимальное количество жителей столицы, в том числе и те, кто по каким-то причинам не могут посетить поликлинику по месту жительства, мы решили организовать выездные бригады вакцинации в популярных городских локациях, — рассказала заммэра.

Анастасия Ракова уточнила, что во всех мобильных пунктах вакцинации соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемические требования. Прививки делают врачи столичных поликлиник. Перед вакцинацией пациенты проходят предварительный осмотр. Самочувствие горожан после прививки контролируют специалисты в течение получаса после процедуры.

Заммэра подчеркнула, что прививка мобильными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. С графиком работы выездных бригад можно ознакомиться на сайте mos.ru, передает агентство городских новостей «Москва».

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