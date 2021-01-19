Роспотребнадзор заявил о стопроцентной иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны»

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была разработана центром «Вектор», по результатам первой и второй фаз клинических исследований составляет 100 процентов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 19 января.

В пресс-службе пояснили, что эффективность препарата складывается из иммунологической и профилактической эффективности, передает Интерфакс.

— По результатам первой и второй фаз клинических исследований иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100 процентов, — уточняется в сообщении.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

Позже в России была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале — марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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