Попова заявила о подъеме заболеваемости коронавирусом в российских селах

Фото: photo.roscongress.org / Андрей Любимов

В российских селах люди стали чаще заболевать коронавирусом. Об этом главный санитарный врач страны Анна Попова заявила во вторник, 19 января, на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

— В рамках оценки эпидпроцесса все большее количество зараженных мы видим не в центральных городах субъектов, а в сельских населенных пунктах, — приводит РИА Новости слова руководителя Роспотребнадзора.

Она уточнила, что в настоящее время эксперты сосредоточили свое внимание на данных небольших населенных пунктах, где эпидситуация ухудшается. Специалисты делают все необходимое, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.

Также Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор контролирует хранение и доставку вакцины от ковида в регионы.

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