Умеющая выявлять «британский» штамм коронавируса система создана в России

Фото: photo.roscongress.org/Анна Горбань

В России готова к регистрации тест-система, которая способна выявлять «британский» штамм коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 19 января.

— Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант «британского» штамма, — пояснила Анна Попова.

Она отметила, что это платформенное решение, которое позволит в любой ситуации создавать ПЦР тест-системы. При этом на создание не будут затрачены огромные средства.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в стране также скоро будет зарегистрирована «иммунохроматографическая тест-система». Она предназначена для определения антигена вируса, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «британский» штамм коронавируса нового типа обнаружен в 25 европейских странах.

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