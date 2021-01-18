Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, но остается достаточно напряженной. Об этом в понедельник, 18 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, снижение заболеваемости отмечается в 72 регионах страны, а в 13 отмечен некоторый рост. Попова отметила, что все необходимые меры по стабилизации ситуации в этих субъектах принимаются, сообщает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора добавила, что иммунитет к коронавирусу в среднем имеют не менее 25 процентов от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования.

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