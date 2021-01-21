Электронные сертификаты вакцинированных от COVID-19 введут в Подмосковье

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В Подмосковье введут электронные сертификаты в виде QR-кода для вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 21 января, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, житель Подмосковья сможет получить этот QR-код после второй прививки.

Ранее Воробьев заявил, что порядка 40 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавирусной инфекции. По его словам, в день от коронавируса в Московской области прививают от четырех до пяти тысяч человек.

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