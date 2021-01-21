Около 40 тысяч жителей Подмосковья привили от коронавируса
Порядка 40 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 21 января, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в день от коронавируса в Подмосковье прививают от четырех до пяти тысяч человек.
Воробьев добавил, что около трех тысяч коек планируют освобождать в коронавирусных стационарах Московской области каждую неделю с 25 января.
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