Около 40 тысяч жителей Подмосковья привили от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Порядка 40 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 21 января, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в день от коронавируса в Подмосковье прививают от четырех до пяти тысяч человек.

Воробьев добавил, что около трех тысяч коек планируют освобождать в коронавирусных стационарах Московской области каждую неделю с 25 января.

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