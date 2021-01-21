Выездные бригады вакцинации привили от COVID-19 более двух тысяч москвичей

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили от коронавирусной инфекции более двух тысяч жителей столицы. Об этом в четверг, 21 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, выездные бригады являются очень удобными для тех, кто не может сделать прививку в поликлиниках. График работы выездных бригад можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили более 2 тысяч москвичей. Очень удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках. График работы выездных бригад смотрите на сайте: https://t.co/eUYKAknoMi — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 21, 2021

Ранее Сергей Собянин выразил надежду на снятие антиковидных мер в Москве в 2021 году.

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