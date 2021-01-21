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Выездные бригады вакцинации привили от COVID-19 более двух тысяч москвичей
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Выездные бригады вакцинации привили от COVID-19 более двух тысяч москвичей

Кирилл Николаев

Город

За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили от коронавирусной инфекции более двух тысяч жителей столицы. Об этом в четверг, 21 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, выездные бригады являются очень удобными для тех, кто не может сделать прививку в поликлиниках. График работы выездных бригад можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин выразил надежду на снятие антиковидных мер в Москве в 2021 году.

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вакцинацияМоскваСергей Собянин
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