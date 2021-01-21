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Сергей Собянин выразил надежду на снятие антиковидных мер в Москве в 2021 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин выразил надежду на снятие антиковидных мер в Москве в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что надеется на прекращение действия ограничительных мер против коронавируса в 2021 году. Об этом он сообщил во время расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года.

Однако снятие ограничение возложит дополнительную нагрузку на правоохранительные органы, добавил мэр столицы.

— Я надеюсь, что в этом году мы в конце концов снимем все ограничения, и Москва вернется к нормальной жизни, когда будут проводиться массовые мероприятия, фестивали, праздники, — отметил глава города.

Число заболевших коронавирусом снижается, столица России потихоньку возвращается к нормальной жизни. О полной отмене всех противоэпидемических мер пока речи не идет, но ситуация с распространением COVID-19 внушает осторожный оптимизм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. Какие ограничения смягчатся с 22 января 2021 года и какие останутся — в материале «Вечерней Москвы».

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