Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 5220 пациентов
Еще 5220 человек вылечились от коронавируса за последние 24 часа в Москве. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Отмечается, что за минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 1153 человека, скончались 69 пациентов.
Ранее стало известно, что в столице за 24 часа подтверждено 3458 новых случаев инфицирования.
Всего за время пандемии в Москве зафиксировано 904 352 случая заболевания.
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