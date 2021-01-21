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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 5220 пациентов
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 5220 пациентов

Ксения Монахова

Город

Еще 5220 человек вылечились от коронавируса за последние 24 часа в Москве. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что за минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 1153 человека, скончались 69 пациентов.

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 5220 пациентовФото: Оперштаб

Ранее стало известно, что в столице за 24 часа подтверждено 3458 новых случаев инфицирования.

Всего за время пандемии в Москве зафиксировано 904 352 случая заболевания.

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