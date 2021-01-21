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За сутки в Москве выявили 3458 новых случаев COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве выявили 3458 новых случаев COVID-19

Ксения Монахова

Общество

За минувшие сутки в столице выявили 3458 случаев коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве 21 января.

Ранее в среду, 20 января, в столице было зафиксировано 2452 новых случая.

В оперштабе отметили, что всего в России выявлено 3 655 839 случаев коронавируса в 85 субъектах страны. За весь период пандемии зафиксировано 67 832 летальных исхода, 3 054 218 пациентов выздоровели.

За сутки в Москве выявили 3458 новых случаев COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

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