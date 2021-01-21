В России за сутки выявили 21 887 новых случаев коронавируса

/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в России выявили 21 887 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 21 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За минувшие сутки COVID-19 зафиксировали в 85 регионах РФ. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались 612 человек, вылечились 26 902 пациента.

Больше всего пациентов с инфекцией зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях.

В стране всего выявлено 3 655 839 случая коронавируса. За все время зафиксировано 67 832 летальных исхода, вылечились от инфекции 3 054 218 человек.

Ранее Михаил Мурашко назвал температуру, при которой можно перевозить вакцину «Спутник V».

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