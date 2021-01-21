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Названа температура, при которой можно перевозить вакцину «Спутник V»
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Названа температура, при которой можно перевозить вакцину «Спутник V»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Теперь вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно перевозить при температуре 2-8 градусов тепла. Об этом в четверг, 21 января, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, экспертиза подтвердила разрешение перевозки вакцины при данных температурах. Он отметил, что теперь на рынок смогут поставлять вакцины с режимом хранения от 2 до 8 градусов тепла, а также минус 18 градусов.

Выпуск вакцины «Спутник V» c новыми условиями хранения позволит увеличить охват, а также повысить доступность масштабной вакцинации от COVID-19 для граждан, передает Интерфакс.

Напомним, масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России началась 18 января.

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вакцинакоронавирусМихаил Мурашко
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