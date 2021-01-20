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Москалькова заявила, что вакцинация от COVID-19 позволит расширить права граждан
Фото: Руслан Фархетдинов, «Вечерняя Москва»

Москалькова заявила, что вакцинация от COVID-19 позволит расширить права граждан

Виктория Родимкина

Здоровье

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вакцинация от коронавируса может поспособствовать расширению прав граждан, в частности, в плане возможности зарубежных поездок.

По ее словам, в стране прорабатывается вопрос о выдаче специальных сертификатов, которые позволят людям выезжать за границу.

— Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека, — пояснила Татьяна Москалькова.

Она обратила внимание на необходимость соблюдения прав граждан, которым вакцина противопоказана. Омбудсмен также подчеркнула, что аппарат уполномоченного будет реагировать на любые случаи, связанные с распространением коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России началась 18 января.

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