Инфекционист объяснил лидерство Петербурга по суточному приросту случаев COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Санкт-Петербург второй день подряд обгоняет Москву по суточному приросту новых случаев коронавируса из-за недисциплинированного отношения людей к ношению масок и дистанцированию. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в среду, 20 января.

По его словам, для снижения заболеваемости важно ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

— Лично мой жизненный опыт посещения Питера показывает, что данные мероприятия нашими согражданами в Питере выполняются более недисциплинированно, чем в Москве, — пояснил Вознесенский.

Он отметил, что Москва еще и раньше вступила в пандемию, а значит, здесь быстрее сформируется естественный иммунитет. Помимо этого, инфекционист отметил, что в столице вакцинация затронула большее число людей, чем в Северной столице.

Вознесенский подчеркнул, что все эти факторы сказались на статистике новых заболеваний COVID-19, сообщает РИА Новости.

Ранее оперштаб сообщил, что в России за сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса. Больше всего заболевших было зафиксировано в Санкт-Петербурге — 3347. В Москве за сутки выявили 2452 случая инфекции.

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