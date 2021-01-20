Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
За сутки в России выявили 21 152 новых случая коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 21 152 новых случая коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за последние сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 20 января.

За минувшие 24 часа COVID-19 зафиксировали в 85 регионах РФ. Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались 597 человек, вылечились 25 290 пациентов.

За сутки в России выявили 21 152 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с инфекцией было зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Нижегородской областях.

В России всего выявлено 3 633 952 случая коронавируса. За все время зафиксировано 67 220 летальных случаев, вылечились от инфекции 3 027 316 человек.

За сутки в России выявили 21 152 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ получило документы для регистрации вакцины от коронавируса от Центра Чумакова.

Читайте также: ВОЗ назвала число стран с «британским» штаммом и мутацией COVID-19 из ЮАР

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Все мнения
О проекте