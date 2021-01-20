За сутки в России выявили 21 152 новых случая коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 20 января.

За минувшие 24 часа COVID-19 зафиксировали в 85 регионах РФ. Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались 597 человек, вылечились 25 290 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с инфекцией было зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Нижегородской областях.

В России всего выявлено 3 633 952 случая коронавируса. За все время зафиксировано 67 220 летальных случаев, вылечились от инфекции 3 027 316 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ получило документы для регистрации вакцины от коронавируса от Центра Чумакова.

Читайте также: ВОЗ назвала число стран с «британским» штаммом и мутацией COVID-19 из ЮАР