ВОЗ назвала число стран с «британским» штаммом и мутацией COVID-19 из ЮАР
«Британский» штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах и территориях, а выявленную в ЮАР мутацию — в 23. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном отчете.
По данным организации, с 12 января вариант VOC-202012/01 был выявлен еще в десяти странах.
— На сегодняшний день 60 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили о завозных случаях этого варианта (коронавируса) или о передаче его внутри сообщества, — говорится в сообщении.
Штамм 501.V2, который впервые был зафиксирован в ЮАР, нашли еще в трех странах. Число стран, в которых была выявлена новая мутация коронавируса, составило 23.
Так, в отчете говорится, что за минувшую неделю в мире зарегистрировали свыше 4,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Этот показатель опустился на шесть процентов за неделю.
Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.
Новый штамм вируса в ЮАР был идентифицирован в конце 2020 года. Главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим уточнил, что этот штамм оказался наиболее заразным, чем другие виды мутаций вируса.
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