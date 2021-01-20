Свыше 312 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за минувшие сутки в мире было выявлено еще 312 202 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заразились 94 124 612 человек.

Количество летальных исходов за сутки возросло на 8 316. Общее число летальных исходов за весь период пандемии достигло 2 034 527 человек.

Первое место среди отдельных государств по количеству случаев инфицирования по-прежнему остается за США (23 556 676). Затем идут Индия (10 581 837), Бразилия (8 488 099), Россия (3 612 800), Великобритания (3 433 498), Франция (2 866 665), Италия (2 390 102), Испания (2 211 967), Германия (2 052 028), Колумбия (1 908 413), Аргентина (1 799 243) и Мексика (1 641 428), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что за минувшие 24 часа в Москве вылечились от коронавируса еще 4532 человека. Также в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали о выявлении новых 3115 случаев коронавирусной инфекции в Москве за сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась на 18 процентов. По словам столичного мэра, ситуация в городе после новогодних каникул развивается позитивно, число свободных коек в городских больницах составляет около 40 процентов.

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