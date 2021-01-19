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Сергей Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций по коронавирусу в Москве
Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций по коронавирусу в Москве

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась на 18 процентов. Об этом глава города рассказал во вторник, 19 января, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам столичного мэра, ситуация в городе после новогодних каникул развивается позитивно.

— В Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям, — пояснил Сергей Собянин.

Он уточнил, что число свободных коек в городских больницах составляет около 40 процентов. Глава города отметил, что запас мощностей позволяет москвичам чувствовать себя уверенно в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости.

Сергей Собянин добавил, что на этой неделе станет ясно, в какую сторону развивается заболеваемость коронавирусом в столице.

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