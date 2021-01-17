Сергей Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о деятельности столичных социальных работников в период новогодних каникул. Он отметил, что перед длинными выходными москвичей старшего возраста попросили по возможности оставаться дома и беречь свое здоровье.

— Все это время соцработники не оставляли подопечных без внимания: доставляли продукты, лекарства, выполняли просьбы. Говорят, что в праздники было много теплых моментов — все старались сделать друг другу приятное, — написал столичный мэр на странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 17 января.

Он привел в пример пожилую женщину из Выхина, которая испекла на Рождество пряники с пожеланиями для детей, внуков, а также для помощников из социального центра.

Сергей Собянин также поблагодарил всех соцработников, которые окружают заботой и вниманием пенсионеров.

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