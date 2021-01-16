Сергей Собянин выразил благодарность врачу-терапевту из Коммунарки
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на официальной странице Instsgram пост, в котором поблагодарил за самоотверженный труд терапевта Александра Жукова, работающего с коронавирусными больными в Коммунарке.
Этой публикацией Собянин продолжил серию заметок о московских медиках, которых он назвал героями ушедшего года.
По словам мэра, заведующий отделением Александр Жуков раньше трудился в больнице скорой помощи и, не раздумывая, принял решение о работе в красной зоне. Поначалу он редко виделся с семьей, чтобы не подвергать ее опасности. После Жуков сам переболел коронавирусом.
Медик признается, что самым тяжелым временем в работе было начало вспышки заболевания, когда никто не знал, чего от нее ждать.
— Сейчас мы уже накопили большой опыт в лечении, проанализировали факторы риска. Плюс нам очень повезло с командой: знаем, что можем положиться друг на друга, — цитируются слова Жукова в публикации.
Сергей Собянин выразил признательность врачу за его нелегкий труд и чуткое отношение к пациентам.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Московские медики рассказали, каким для них был прошедший год