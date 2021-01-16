Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин выразил благодарность врачу-терапевту из Коммунарки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин выразил благодарность врачу-терапевту из Коммунарки

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с3 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на официальной странице Instsgram пост, в котором поблагодарил за самоотверженный труд терапевта Александра Жукова, работающего с коронавирусными больными в Коммунарке.

Этой публикацией Собянин продолжил серию заметок о московских медиках, которых он назвал героями ушедшего года.

По словам мэра, заведующий отделением Александр Жуков раньше трудился в больнице скорой помощи и, не раздумывая, принял решение о работе в красной зоне. Поначалу он редко виделся с семьей, чтобы не подвергать ее опасности. После Жуков сам переболел коронавирусом.

Медик признается, что самым тяжелым временем в работе было начало вспышки заболевания, когда никто не знал, чего от нее ждать.

— Сейчас мы уже накопили большой опыт в лечении, проанализировали факторы риска. Плюс нам очень повезло с командой: знаем, что можем положиться друг на друга, — цитируются слова Жукова в публикации.

Сергей Собянин выразил признательность врачу за его нелегкий труд и чуткое отношение к пациентам.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Московские медики рассказали, каким для них был прошедший год

врачивыражение благодарностиСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте