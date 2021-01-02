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Сергей Собянин назвал московских медиков героями года
Фото: «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин назвал московских медиков героями года

Анастасия Колоскова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на официальной странице «ВКонтакте» пост, посвященный самоотверженному труду сотрудников столичных клиник. Он поблагодарил медиков за работу и назвал их героями минувшего года.

— Главные герои минувшего года — наши медики и все сотрудники клиник. Ваши профессионализм, искренняя преданность своему делу и самоотдача — самое важное, что было в 2020-м, — написал Собянин.

Он отметил труд фельдшеров скорой помощи, врачей и медсестер «красных зон», которые оказались на передовой в сражении с коронавирусной инфекцией. Они помогали пациентам, несмотря на риск для собственной жизни.

Среди таких самоотверженных медиков мэр назвал сотрудника неотложки имени Пучкова Олега Шаровского. За плечами у медика 20 лет стажа. Он с пониманием отнесся к выросшей в разы нагрузке и новым условиям работы в средствах защиты. В Новый год желанием Шаровского, не понаслышке знающем о всех ужасах новой инфекции, стало лишь одно — прекращение пандемии.

Сергей Собянин назвал московских медиков героями годаОлег Шаровский/ Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Сергей Собянин также отметил работу фельдшера-лаборанта ДКЦ № 1 Виктории Кашириной, которая с марта трудится в ПЦР-отделении и признается, что стала бережнее относиться к родным, встречаться с которыми ей теперь приходится нечасто. Мэр не оставил без внимания труд кастелянши НИИ им. Склифосовского Светланы Егуновой. Ее вклад в борьбу с коронавирусом заключается в раскладывании по размерам костюмов медперсонала опасной зоны и обработку очков медиков специальным раствором.

— Спасибо всем медицинским работникам… Низкий вам поклон! — поблагодарил сотрудников глава города.

Собянин напомнил, что и в праздничные дни медики не прекращают своего тяжелого и почетного труда в борьбе за жизнь и здоровье москвичей.

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медикивыражение благодарностиСергей Собянин
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