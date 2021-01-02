Сергей Собянин назвал московских медиков героями года

Фото: «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на официальной странице «ВКонтакте» пост, посвященный самоотверженному труду сотрудников столичных клиник. Он поблагодарил медиков за работу и назвал их героями минувшего года.

— Главные герои минувшего года — наши медики и все сотрудники клиник. Ваши профессионализм, искренняя преданность своему делу и самоотдача — самое важное, что было в 2020-м, — написал Собянин.

Он отметил труд фельдшеров скорой помощи, врачей и медсестер «красных зон», которые оказались на передовой в сражении с коронавирусной инфекцией. Они помогали пациентам, несмотря на риск для собственной жизни.

Среди таких самоотверженных медиков мэр назвал сотрудника неотложки имени Пучкова Олега Шаровского. За плечами у медика 20 лет стажа. Он с пониманием отнесся к выросшей в разы нагрузке и новым условиям работы в средствах защиты. В Новый год желанием Шаровского, не понаслышке знающем о всех ужасах новой инфекции, стало лишь одно — прекращение пандемии.

Олег Шаровский/ Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Сергей Собянин также отметил работу фельдшера-лаборанта ДКЦ № 1 Виктории Кашириной, которая с марта трудится в ПЦР-отделении и признается, что стала бережнее относиться к родным, встречаться с которыми ей теперь приходится нечасто. Мэр не оставил без внимания труд кастелянши НИИ им. Склифосовского Светланы Егуновой. Ее вклад в борьбу с коронавирусом заключается в раскладывании по размерам костюмов медперсонала опасной зоны и обработку очков медиков специальным раствором.

— Спасибо всем медицинским работникам… Низкий вам поклон! — поблагодарил сотрудников глава города.

Собянин напомнил, что и в праздничные дни медики не прекращают своего тяжелого и почетного труда в борьбе за жизнь и здоровье москвичей.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сотрудники столичной Росгвардии поздравили труженицу тыла со 100-летием