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Сотрудники столичной Росгвардии поздравили труженицу тыла со 100-летием
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Сотрудники столичной Росгвардии поздравили труженицу тыла со 100-летием

Ксения Монахова

Город

Руководство и личный состав Главного управления Росгвардии по Москве поздравили труженицу тыла в годы Великой Отечественной войны Наталью Кузьмину со 100-летним юбилеем. Об этом в субботу, 2 января, рассказали в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

День рождения ветеран внутренних дел отметила в кругу семьи. Наталья Кузьмина обрадовалась неожиданным гостям.

— 100 лет — это великая цифра! С достоинством пройдя все жизненные испытания, выпавшие на вашем жизненном пути, вы являетесь примером для подражания! Пусть вас окружает любовь и забота близких, а жизнь будет наполнена радостными моментами и хорошим настроением, — поздравил с юбилеем труженицу тыла командир четвертого полка, полковник полиции Владимир Берговин.

Правоохранители вручили юбилярше цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия.

Отмечается, что Наталья Кузьмина родилась 1 января 1921 года в деревне Кубасово. Она работала в колхозе, после чего переехала в столицу и во время Великой Отечественной войны трудилась в тылу. Также Наталья Кузьмина охраняла хлебозавод, прокуратуру и радиокомитет. После войны она служила в милиции, а в 50 лет отправилась на пенсию. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

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