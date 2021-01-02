Благотворительная акция «Волонтеры Нового года» стартовала в Москве

Фото: Е. Самарина / mos.ru

В Москве стартовала благотворительная акция «Волонтеры Нового года», в рамках которой добровольцы будут приносить людям старшего возраста продукты, медикаменты и другие необходимые вещи.

Акция началась 2 января и будет длиться восемь дней. В программе уже приняли участие более 200 москвичей.

Волонтеры сообща с участниками акции #МыВместе будут помогать людям старшего возраста, соблюдающим домашний режим. Они принесут им все необходимые вещи и подготовят поздравительные стихи, открытки, украсят пакеты с продуктами мишурой.

Все волонтеры используют меры предосторожности, носят маски и перчатки, пользуются антисептиками.

— Волонтеры Москвы уже помогли тысячам жителей города не только своими делами, но и добрыми улыбками, словами поддержки. Новый год и Рождество — это время чудес и исполнения желаний, его ждут с большим нетерпением и взрослые, и дети. Для жителей Москвы в эти дни именно волонтеры станут добрыми волшебниками и подарят им долгожданный праздник, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

Фото: mos.ru

Принять участие в акции могут москвичи от 18 до 49 лет без хронических заболеваний и симптомов простуды. Им необходимо зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер» и пройти небольшое дистанционное обучение и очный инструктаж по технике безопасности.

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