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Представители НКО обсудили работу благотворительного сервиса на портале мэра Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Представители НКО обсудили работу благотворительного сервиса на портале мэра Москвы

Ростислав Зубков

Город

Общественная палата Москвы провела заседание экспертного совета по добровольчеству и благотворительности. На мероприятии представители НКО рассказали о реализации благотворительных программ и пожертвованиях, сделанных при помощи сервиса на портале мэра и правительства столицы mos.ru.

Встреча проводилась в онлайн-формате в среду, 23 декабря. Обсуждаемый проект был разработан по инициативе столичных НКО, и в настоящее время в нем зарегистрировано 19 организаций. Еще шесть планируют присоединиться до Нового года.

— Общественные организации активно используют современные технологии, открыто заявляя о себе и своих проектах. Рад, что благотворительный сервис на mos.ru так успешно начал работу — повышая уровень доверия к НКО и вовлекая москвичей в важные для всех нас проекты, — заявил председатель экспертного совета по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова также уточнила, что с момента запуска проекта горожане перевели более 850 тысяч рублей на благотворительность. На данный момент проект совершенствуется и дорабатывается. В следующем году у него появится новый функционал.

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НКОМоскваблаготворительность
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