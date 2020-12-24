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Наталья Сергунина рассказала об итогах конкурса «Доброволец Москвы — 2020»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина рассказала об итогах конкурса «Доброволец Москвы — 2020»

Никита Абрамов

Город

Призовые места на конкурсе «Доброволец Москвы — 2020» заняли 20 участников и волонтерских коллективов. Церемония награждения проводилась онлайн. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что еще 81 человек получил награждение в специальной номинации «Спасибо».

— При участии добровольцев готовились памятные мероприятия в честь 75-летия Победы. За год волонтерский актив города существенно вырос, теперь вас уже больше 100 тысяч! Только на конкурс было заявлено около 7,5 тысячи человек, — рассказала Наталья Сергунина.

Заместитель мэра Москвы отметила, что в 2020 году конкурс проводился в обновленном формате. У каждой НКО была возможность выдвинуть лучших волонтеров в рамках специальной номинации «Спасибо».

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