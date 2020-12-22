Столичные НКО расскажут горожанам о благотворительных проектах

Фото: Иван Цветков, «Вечерняя Москва»

Некоммерческие организации (НКО) столицы подготовили для горожан ряд мероприятий, на которых можно узнать о благотворительных проектах.

Так, москвичи смогут зарядиться новогодним настроением, посмотреть и обсудить документальное кино о благотворительности, а также узнать о следж-хоккее и как найти хозяев для бездомных животных.

Во вторник, 22 декабря, в 18:30 состоится бесплатная лекция «Надо пристраивать!». Она будет проведена для волонтеров, зоозащитных организаций и всех любителей животных. Участникам расскажут, какие обязанности есть у куратора бездомного животного, как найти хозяина для питомца.

Благотворительная онлайн-вечеринка, посвященная Новому году, пройдет в среду, 23 декабря, в 20:00. Вместе с ведущим участники послушают рождественские истории, вспомнят стихи и киноленты на новогоднюю тематику. Стоимость участия — 100 рублей. Деньги пойдут на новогодние подарки детям из приемных семей.

Помимо этого, будет проведен показ фильма «Резьба по дереву». Лента расскажет о художнике, который 18 лет назад ушел с должности арт-директора известной компании, чтобы открыть в нескольких домах престарелых в Израиле кружки резьбы по дереву.

Также москвичи смогут поучаствовать во встречах с тренером по следж-хоккею и актером театра и кино Сергеем Гармашем, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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