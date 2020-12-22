Более 10 новогодних маршрутов по Москве появилось на платформе Russpass
Более десяти предложений для путешествий по Москве и Подмосковью опубликовали на цифровой платформе для туристов Russpass. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму города Москвы.
Уточняется, что среди предложений прогулки по центру столицы, а также автомобильный тур с заездом в хаски-деревню. Всего доступны 11 предложений.
— Это прогулки по центру столицы, Красной площади и парку «Зарядье», Старому Арбату и Тверской улице, проспектам и бульварам, — уточнили в пресс-службе.
Также среди вариантов есть самостоятельные маршруты для автотуристов по Московской области. Один из них — путешествие длиной 342 километра с заездом в хаски-деревню, передает РИА Новости.
Russpass разрабатывается по инициативе столичного правительства. На russpass.ru можно выбрать отель, купить авиа- и железнодорожные билеты и многое другое. Сервис позволяет составить личный маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться уже готовым маршрутом Russpass.
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