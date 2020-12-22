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Московские парки и библиотеки подготовили новогоднюю онлайн-программу для детей
Фото: pexels.com / Tatiana Syrikova

Московские парки и библиотеки подготовили новогоднюю онлайн-программу для детей

Виктория Родимкина

Город

Столичные парки, библиотеки и культурные центры подготовили для своих юных гостей онлайн-программу на эту неделю. Среди них мастер-класс по созданию рождественских венков, общение в прямом эфире с Дедом Морозом, спектакли по любимым сказкам и уроки восточных танцев.

Так, послушать профессиональное чтение рассказа «Елка» Михаила Зощенко предлагают детям и их родителям сотрудники библиотеки № 181 23 декабря в 12:00 на YouTube-канале.

Сотрудники библиотеки № 263 организовали чтение сборника рассказов «Книга джунглей» писателя Редьярда Киплинга. Начало мероприятия в 13:00 24 декабря в соцсети «ВКонтакте».

Также москвичей научат мастерить рождественские венки из еловых шишек. Работники библиотеки № 34 проведут мастер-классы в 12:00 24 декабря на странице в Facebook.

В центре культуры «Сцена» можно задать вопрос Деду Морозу в прямом эфире. Программа «На связи Дед Мороз» состоит из десяти выпусков с участием зимнего волшебника. На этой неделе прямые эфиры пройдут 25 и 26 декабря в 19:00 на странице центра в социальной сети Instagram.

Помимо этого, 25 декабря в 13:30 на странице Центральной библиотеки № 21 в соцсети покажут спектакль «Три поросенка», в 17:00 центр культуры «Гармония» покажет постановку сказки «Морозко», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Познавательные онлайн-лекции пройдут в музеях Москвы с 22 по 27 декабря

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