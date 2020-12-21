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Познавательные онлайн-лекции пройдут в музеях Москвы с 22 по 27 декабря
Фото: freepik.com

Познавательные онлайн-лекции пройдут в музеях Москвы с 22 по 27 декабря

Юлия Ямпольская

Город

Москвичи смогут познакомиться с древнерусскими традициями празднования Нового года, узнать о быте классиков русской литературы, а также увидеть старинные игрушки, посмотрев новые видео столичных музеев, которые подготовили лекции, экскурсии и концерты в онлайн-формате.

Видеоматериалы на каналах музеев в YouTube и страницах в социальных сетях будут бесплатными для просмотра, только для участия в одном мероприятии необходима регистрация.

Так, Музей С. А. Есенина подготовил для горожан лекцию, которая будет посвящена творчеству писателя Федора Достоевского. Занятие приурочено к юбилею классика ― в 2021 году отмечается 200-летие со дня его рождения. В рамках мероприятия пользователи узнают, какой вклад в сохранение наследия писателя внесла супруга автора Анна Достоевская. Лекцию можно будет посмотреть на канале музея в YouTube 22 декабря в 15:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также 26 декабря в 19:00 москвичи смогут послушать песни из любимых советских комедий и мелодрам, которые были сняты режиссером Эльдаром Рязановым. На концерте исполнят хиты из таких фильмов, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс», «Гусарская баллада» и других кинолент. Запись опубликуют на канале Дома-музея Марины Цветаевой в YouTube.

Кроме того, Музей К. Г. Паустовского продолжит цикл лекций «Москва Паустовского». Так, 26 декабря в 15:00 на странице культурного учреждения в соцсети «Инстаграм» и на его канале в YouTube будет размещен виртуальный тур по дому 12 на Тверском бульваре в столице.

Читайте также: Столичные парки проведут онлайн-лекции для москвичей с 21 по 27 декабря

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