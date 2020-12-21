Столичные парки проведут онлайн-лекции для москвичей с 21 по 27 декабря

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В столице в период с 21 по 27 декабря парки проведут онлайн-мероприятия для горожан на своих страницах или в социальных сетях. Там будут опубликованы новые онлайн-лекции по истории, биологии и изобразительному искусству, а также размещены виртуальные экскурсии по старинным усадьбам Москвы.

С 21 по 24 декабря пройдут онлайн-занятия гимнастикой в столичном парке «Сокольники». На них специалисты покажут упражнения для улучшения физического здоровья и укрепления иммунитета. Так, 21 и 23 декабря участники смогут присоединиться к уроку в 10:00 по ссылке, а 22 и 24 декабря — в 11:00 по ссылке.

Кроме того, парк представит серию видеолекций о пернатых обитателях орнитария «Сокольников». В первом выпуске глава птичьего приюта Вадим Мишин расскажет горожанам о совке-сплюшке по кличке Горыныч. Лекцию опубликуют 22 декабря в 14:00 в социальных сетях.

Жители столицы смогут узнать о самых необычных идеях декораторов XVIII века на онлайн-прогулке по павильону «Грот» в музее-усадьбе «Кусково». Там им расскажут о постройках того времени. Онлайн-экскурсию опубликуют 23 декабря в 13:00 на странице усадьбы в социальной сети «Фейсбук».

Продолжить изучение культуры усадебной жизни русского дворянства можно, посмотрев видеолекцию музея-усадьбы «Люблино», которая пройдет 24 декабря в 14:00. Всем желающим расскажут о том, как праздновали Рождество в XIX столетии.

Парк «Северное Тушино» выпустит новую лекцию цикла «Великие флотоводцы России», в рамках которой горожанам расскажут о подвигах Самуила Карловича Грейга, рожденного в Шотландии в семье капитана торгового судна. Этим с участниками поделится научный сотрудник Музея истории ВМФ Станислав Богомолов 22 декабря в 18:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Можно ли кормить белок в парке и сколько видов этих грызунов насчитали эксперты — объяснят на онлайн-лекции цикла «Что такое парк?» в музее-заповеднике «Царицыно». Занятие проведет териолог Московского зоопарка Лидия Кондратьева 22 декабря в 18:00.

Кроме того, 27 декабря в 14:00 на этой же странице будет опубликована онлайн-лекция «Текстильные истории. Вологодское кружево». Зрители узнают, что такое вологодское кружево и как этот вид плетеного узора стал известным.

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