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За сутки в Москве выявили 3115 новых случаев коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве выявили 3115 новых случаев коронавируса

Ксения Монахова

Общество

За прошедшие сутки в Москве выявлено 3115 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В России за минувшие сутки выявили 21 734 новых случая коронавируса. Случаи инфекции за последние 24 часа зафиксированы в 85 регионах России. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни.

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