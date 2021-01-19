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Коронавирус выявили у 21 734 человек за сутки в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 21 734 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 21 734 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 19 января.

Случаи инфекции за последние 24 часа зафиксированы в 85 регионах России. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались 586 человек, выздоровели 23 262 пациента.

Коронавирус выявили у 21 734 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Нижегородской областях.

В России за весь период пандемии зафиксировали 3 612 800 случаев COVID-19. Всего от инфекции в стране скончались 66 623 человека, выздоровели — 3 002 026 человек.

Коронавирус выявили у 21 734 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

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