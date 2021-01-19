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Около четверти медиков РФ смогут досрочно выйти на пенсию после работы с COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около четверти медиков РФ смогут досрочно выйти на пенсию после работы с COVID-19

Виктория Родимкина

Общество

Около 25 процентов медиков в России смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый во вторник, 19 января.

В 2020 году российское правительство приняло указ, согласно которому медики, работающие с пациентами с COVID-19, получают льготный стаж.

По словам Владимира Круглого, точной статистики пока не было приведено, многое зависит от ситуации в регионах.

— Но я полагаю, что 20–25 процентов российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными, — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что медработникам в России также будут предоставляться льготы на покупку автомобиля.

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