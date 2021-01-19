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Мурашко рассказал о рекомендациях по лечению беременных с коронавирусом
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Мурашко рассказал о рекомендациях по лечению беременных с коронавирусом

Виктория Родимкина

Здоровье

Третья версия методических рекомендаций по лечению беременных женщин с коронавирусной инфекцией скоро будет выпущена. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 19 января.

По его словам, акушерство и гинекологическая служба столкнулись с новыми вызовами — это беременные пациентки с коронавирусом. Министр отметил, что были созданы новые методические рекомендации для врачей.

— Уже выходит третий пересмотр по оказанию помощи во время беременности, родов и в послеродовой период, — пояснил Мурашко.

Он добавил, что в РФ был организован Федеральный дистанционный консультационный центр при Национальном медицинском исследовательском центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. С его помощью медики в пандемию могут круглосуточно консультировать пациентов из разных регионов страны, передает РИА Новости.

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беременностькоронавирусМихаил Мурашко
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