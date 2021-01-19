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В ВОЗ оценили вероятность, что COVID-19 станет сезонным заболеванием
Фото: twitter.com/carriesheffield

В ВОЗ оценили вероятность, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

Виктория Родимкина

Здоровье

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что для ответа на вопрос, есть ли предпосылки к тому, что коронавирус станет сезонным заболеванием, нужно следить за ситуацией несколько сезонов.

По ее словам, также следует выяснить, как долго вакцины обеспечивают иммунитет, насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета.

— Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус, — цитирует Мелиту Вуйнович «Российская газета».

Представитель ВОЗ отметила, что, вероятнее всего, в будущем коронавирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы. Она уточнила, что в ВОЗ пока нет единого мнения о том, как вирус будет развиваться в этом году. Есть предположение, что заболеваемость пойдет на спад благодаря вакцинации.

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