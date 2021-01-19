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Адвокат предупредила об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом
Фото: freepik.com

Адвокат предупредила об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом

Юлия Курганова

Общество

Адвокат Александра Харина сообщила, что популярность онлайн-покупок с доставкой на дом привела к тому, что доступ в квартиру получает много случайных людей, среди которых могут оказаться воры или наводчики.

— Основные факторы риска — «курьеры-наводчики» и «курьеры-домушники». Первые могут оценить ваше благосостояние, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организации крупной квартирной кражи. Вторые могут похитить небольшие ценные вещи во время пребывания в вашей квартире, — рассказала она.

Юрист отметила, что зачастую это происходит при доставке одежды с примеркой, когда курьеру приходится ждать решения по заказу. Также она напомнила, что полный домашний адрес относится к персональным данным человека, передачу которых третьим лицам лучше минимизировать.

По словам эксперта, для безопасности доставки следует соблюдать несколько правил. Во-первых, лучше заказывать доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой. В идеале — личные данные о курьере должны отображаться в мобильном приложении. Также во время прихода курьера следует, чтобы в квартире был кто-то еще из членов семьи.

Во-вторых, при заказе дорогостоящей вещи стоит выбрать способ онлайн-оплаты, указывать адрес без номера квартиры и встречать курьера у подъезда в светлое время суток. Также безопаснее будет оформить доставку в офис.

Кроме того, адвокат порекомендовала при заказе одежды отдать предпочтение пунктам выдачи заказов, которые оснащены примерочными кабинками, передает РИА Недвижимость.

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