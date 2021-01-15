Адвокат рассказал о новых запретах на парковку для автомобилистов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Новые противопожарные нормы, которые вступили в силу с этого года, запрещают стоянку автомобилей на крышах колодцев пожарных гидрантов. Но это не означает, что за их нарушение обязательно придется отвечать. Об этом сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

— В некоторых публикациях СМИ путаются понятия запрета и штрафа. Дело в том, что не все, что запрещено законом или нормативными актами влечет за собой наказание, — пояснил юрист.

В общем разделе новых Правил противопожарного режима есть норма, запрещающая стоянку автомобилей на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники.

Но Миронов отметил, что текст правил не дает возможности сделать однозначный вывод, предписывающая это норма или запрещающая. Он считает, что привлечь к ответственности можно только при соблюдении информативности, то есть человек должен отчетливо видеть гидранты или пожарные патрубки. Водитель не обязан изучать, что находится под крышкой колодца — канализация или пожарный гидрант, передает агентство «Прайм».

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