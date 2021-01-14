Более 2,2 тысячи автомобилей без номеров эвакуировали в Москве в 2020 году

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Свыше 2,2 тысячи машин без номеров или с фальшивыми номерами эвакуировали с улиц столицы в 2020 году. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что чаще всего эвакуировали автомобили марки BMW (349), Mercedes-Benz (282), Toyota (178).

— В прошлом году 2215 автомобилей без номеров или с фальшивыми номерами эвакуировали с людных улиц на спецстоянки, — говорится в сообщении.

Машины без номеров забирают для дальнейшей проверки, ведь они могут представлять опасность для города. В ведомстве призвали водителей не оставлять такие автомобили на парковках.

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