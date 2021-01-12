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Столичные компании смогут оплачивать парковку всех машин с одного счета
Фото: pixabay.com

Столичные компании смогут оплачивать парковку всех машин с одного счета

Виктория Родимкина

Город

В Москве представители компаний смогут оплачивать парковку всех автомобилей организации с одного корпоративного счета. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 12 января.

Так, на сайте «Московского паркинга» теперь можно создать личный кабинет, а затем управлять расходами на парковку автомобилей компании.

Теперь руководители организаций смогут подключать сотрудников к единому парковочному счету. Также они смогут покупать парковочные абонементы, назначать правила и возможности для парковки и получать отчеты со статистикой по парковке автомобилей организации и проводить сверку расчетов.

В Дептрансе уточнили, что о таком сервисе попросили сами предприниматели.

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