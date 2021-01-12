Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дептранс Москвы перечислил дорожные факты за новогодние каникулы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дептранс Москвы перечислил дорожные факты за новогодние каникулы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Пушкинская площадьКарта всех событий

Департамент транспорта Москвы рассказал о дорожных фактах за период новогодних праздников. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» со ссылкой на данные ЦОДД и ИЦ «Безопасный транспорт» во вторник, 12 января.

Так, самым свободным днем за новогодние каникулы на дорогах оказалось 1 января, а самым загруженным — 6 января. Число штрафов за праздники снизилось на 42 процента по сравнению с прошлым годом. При этом в городе за год было увеличено количество камер.

— Днем москвичи чаще всего ездили в центр города, а также в районы с крупными торговыми центрами и парками, — уточнили в сообщении.

В Дептрансе также отметили, что самыми популярными направлениями поездок на такси и каршеринге в новогоднюю ночь стали поездки к станции «Охотный ряд», к улицам Тверская, Арбат, Мясницкой и Неглинной, а также к станции «Маяковская» и на Пушкинскую площадь.

За новогодние праздники на 11 процентов увеличилось число поездок на такси, уточнили в департаменте.

Читайте также: Посещаемость торговых центров Москвы упала на четверть в начале января

транспорт в Москведороги в Москвеновогодние праздники
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте