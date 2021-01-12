Дептранс Москвы перечислил дорожные факты за новогодние каникулы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Департамент транспорта Москвы рассказал о дорожных фактах за период новогодних праздников. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» со ссылкой на данные ЦОДД и ИЦ «Безопасный транспорт» во вторник, 12 января.

Так, самым свободным днем за новогодние каникулы на дорогах оказалось 1 января, а самым загруженным — 6 января. Число штрафов за праздники снизилось на 42 процента по сравнению с прошлым годом. При этом в городе за год было увеличено количество камер.

— Днем москвичи чаще всего ездили в центр города, а также в районы с крупными торговыми центрами и парками, — уточнили в сообщении.

В Дептрансе также отметили, что самыми популярными направлениями поездок на такси и каршеринге в новогоднюю ночь стали поездки к станции «Охотный ряд», к улицам Тверская, Арбат, Мясницкой и Неглинной, а также к станции «Маяковская» и на Пушкинскую площадь.

За новогодние праздники на 11 процентов увеличилось число поездок на такси, уточнили в департаменте.

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