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Названа новая категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Названа новая категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Юлия Курганова

Общество

У работавших с инфицированными коронавирусом медицинских работников появится возможность выйти на пенсию раньше срока. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

— Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана, — сказала она.

Также сенатор напомнила, что этим сотрудникам положена льгота на покупку машины стоимостью до полутора миллиона рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей.

Еще медики получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. По словам Кусайко, данная программа действует на региональном уровне и пользуется популярностью, передает портал НСН.

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