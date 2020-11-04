Аналитик назвал претендентов на досрочную пенсию в 2021 году

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Руководитель Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, кто из россиян в 2021 году может претендовать на досрочное назначение страховой пенсии.

По словам эксперта, это прежде всего занятые на особо тяжелых, вредных и опасных работах: работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Полные перечни профессий, дающих право на льготную досрочную пенсию, изложены в так называемых списках «профессиональной вредности».

Право на досрочную пенсию имеют также представители областей особой социальной значимости, это относится к педагогам, медикам, артистам, отметил Биезбардис.

Определенные социальные категории россиян также вправе претендовать на досрочную пенсию: родители и опекуны детей-инвалидов, многодетные матери, инвалиды, люди, работающие на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях, представители коренных малочисленных народов Севера, ликвидаторы радиационных и техногенных катастроф и испытаний.

При этом в свете недавних изменений в пенсионном законодательстве список граждан, имеющих право на досрочную пенсию, пополнился. Досрочная пенсия положена гражданам, которым с учетом повышения пенсионного возраста до пенсии остается два года в том случае, если они отработали 20 или 25 лет, и они не могут найти работу после увольнения.

Досрочная пенсия предусмотрена для многодетных матерей, конкретный срок установлен в зависимости от количества детей. Кроме того, в 50 лет могут выйти на пенсию женщины с двумя и более детьми, работавшие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.

Значительный трудовой стаж — для женщин не менее 37 лет и для мужчин не менее 42 лет — также дает право на досрочную пенсию, однако не ранее наступления 55 и 60 лет соответственно, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил отказ властей индексировать пенсии работающим пенсионерам.

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