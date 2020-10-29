«Методы изуверские»: эксперты раскритиковали идею начисления пенсий по «рангам»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В России нужно начислять пенсии «по разрядам». С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Калашников. По его задумке выплаты по старости должны разделяться по уровням: от первого, минимального, до максимального — десятого. Кроме того, депутат предложил возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты. «Вечерняя Москва» обсудила инициативы с самим парламентарием, а также узнала мнения экономистов.

В России общий размер взносов в систему обязательного пенсионного страхования за каждого официально трудоустроенного сотрудника составляет 22 процента от заработной платы. За счет этих денег, перечисляемых работодателями в течение всей жизни человека, по старости назначается пенсия. В качестве критериев для определения размера будущего довольствия в преклонном возрасте выступают пенсионные баллы, размер стажа и годового дохода, времени ухода за ребенком и т. д. На сайте Пенсионного фонда все это можно увидеть на специальном калькуляторе.

Понятные критерии

Депутат Сергей Калашников считает, что точный размер пенсии все равно узнать не получится. Потому что критериев достаточно много, и их необходимо упрощать, чтобы человек для определения своего денежного довольствия не мучился со сложными формулами.

— Нужно четко агрегировать показатели начисления пенсии. Не заменять их, а просто сделать обозримыми, не больше 5–6 штук, и четко ввести градацию этих показателей, которые позволят человека отнести к определенному баллу (разряду), — объяснил парламентарий.

Калашников напомнил, что в советское время существовала четко заданная минимальная пенсия и максимальная. Человек в случае разделения на «разряды» сможет сам представлять, на какой уровень ему рассчитывать и сколько зарабатывать. При этом ничего страшного депутат не видит в том, что эти уровни будут по-разному индексироваться.

— Нижние могут индексироваться чаще, а верхние, где размер пенсии составляет 50 тысяч рублей в месяц, например, — меньше, — добавил он.

По его мнению, такая система значительно упростит работу ПФР, резко сократит административный персонал пенсионной системы и повысит доверие со стороны граждан. Только важно подобрать четкие и понятные критерии.

Ушла индивидуальность

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников считает, что с озабоченностью в принципиальных вопросах пенсионного обеспечения нельзя не согласиться:

— Действительно, его несколько рангов — это реакция на такое большое количество непонятного и усредненного в связи с пенсионными баллами. У нас есть средняя температура по больнице под названием «Российская Федерация» и абсолютная потеря для каждого конкретного человека при размытости индивидуальной связи между заработной платой, когда он работал, и тем, что он получает на пенсии.

Масленников отметил, что изначально система была понятной: сколько отработал и заработал — столько получил на пенсии. Предполагалось, что у каждого человека будет своя индивидуальная зависимость. А когда началось усреднение, то возникли как раз проблемы.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Попытка заполнить вакуум

Специалист также напомнил про важную деталь — правительство долгие годы не публикует постановление, которое позволяло бы тем же самым экспертам оценить по универсальной методике прозрачность, ясность, очевидность, правомерность расчета пенсионного балла в течение каждого года. И выступление Калашникова как раз можно рассмотреть как недвусмысленное обращение к властям с просьбой решить наконец-то наболевшие вопросы.

— То же самое касается одного процента от заработной платы. По сути, это некая попытка заполнить вакуум с заморозкой накопительной части пенсии с одной стороны, а с другой — бесконечным откладыванием перезапуска ее новой версии в виде гарантированного пенсионного плана, — объяснил эксперт.

Однако в целом идея Калашникова пока не очень понятная, говорит Масленников:

— Если мы сейчас имеем одну температуру по больнице, то тут у нас будет условно 10 температур по 10 больницам. Дальше что? Чем отличается 9-й от 10-го ранга? Не добавит ли социального напряжения это сопоставление? Все требует тщательных ответов.

Вернуть все, как было

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов придерживается немного другого мнения. С его точки зрения, ранговая система вообще не применима, потому что человеку будет невыгодно показывать свой стаж и доходы.

— Сейчас можно говорить только об отмене балльной системы. Пенсия — это всегда утраченный заработок. Люди не понимают, что они получат. Нужно просто вернуться к той технологии, которая существовала до 2014 года, когда человек может рассчитать свою пенсию за счет отчислений в ПФР со своих доходов по простой формуле — сумма внесенных денег, поделенная на количество лет дожития, высчитанных Росстатом, и на 12 (месяцев года). Лучше вернуться к старой системе — стаж и дожитие, как во всем мире. А вот эта сложная формула с баллами дезориентирует людей, — предложил представитель академического сообщества.

А доцент РАНХиГС Константин Добромыслов назвал деление на «разряды» сомнительной идеей. По его мнению, цель благая, но методы изуверские. Такие предложения, на его взгляд, рано выносить на общественное обсуждение.

— Надо, чтобы сначала специалисты их проработали изнутри, обсудили и не вводили народ в очередной ступор. Существующая балльная система мне тоже не нравится, но она принята, действует, народ начал к ней привыкать, хотя многие плюются и никто до сих пор не научился ее нормально рассчитывать, но тем не менее других предложений лучше не наблюдается. Данное предложение благое, но благими намерениями дорога выстроена в ад. И здесь мы наблюдаем это в прямом виде. Предложение с этими рангами ни сколько не лучше, потому что всегда встает вопрос, кто эти ранги будет определять и по каким правилам, — отметил специалист.

Тем не менее вопрос, поднятый на заседании Госдумы Калашниковым, остается очень важным, и надо отдать должное высказыванию политика, уверен Масленников. Парламентарий поднял те вопросы перед правительством, которые пока не находят адекватного ответа и решения. Эксперт считает, что депутаты должны об этом говорить. Таким образом вопросы экономической и социальной политики придут к своему смыслу, заключающемуся в постоянном диалоге между теми, кто принимает решения, и теми, кого они касаются.

Читайте также: Как изменится прожиточный минимум пенсионера