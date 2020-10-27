Как изменится прожиточный минимум пенсионера

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Новая методика подсчета минимального размера оплаты труда вряд ли серьезно увеличит размер прожиточного минимума пенсионера (ПМП), однако позволит его хотя бы не уменьшить. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Согласно законопроекту Минтруда, который должен скоро пройти первое чтение в Госдуме, размер ПМП в новых условиях должен составить 86 процентов от МРОТ. При этом зарплата среднестатистического работника в России находится на уровне 35 тысяч рублей. Таким образом, МРОТ должен по новой методике составлять 14 700 рублей, а размер прожиточного минимума пенсионера — 12 642 рубля, что ниже, чем прогнозы по среднему размеру пенсии на 2021 год.

Ни ухудшений, ни улучшений

Такие показатели не позволят уменьшить число бедных, считает ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

— Я думаю, ничего не изменится. Просто потому, что я не понимаю, какие будут решения. Надо дождаться чтения законопроекта в Госдуме. Вся операция вызывает вопрос: «Чего вы хотите добиться?» Но новая методика так устроена, что МРОТ уже никак не может быть снижен. Это уже неплохо. Он может расти в соответствии с реальной заработной платой. А дальше что — с точки зрения воздействия на динамику бедных во всех возрастных группах: работающие, пенсионеры, дети? — задается вопросом специалист.

По его мнению, поэтому реальных улучшений новая методика расчета не дает. Ведь совершенно нет гарантий, что медианная зарплата будет расти все время. Но и ухудшения не будет.

— Единственное здравое объяснение: Минтруду приходилось рассчитывать МРОТ с точки зрения минимальной потребительской корзины. То, какой она предлагалась, — издевательство. А вот «нормальная корзина» стоила бы раза в два–три больше, под 30 тысяч рублей, что давало бы относительно неплохой уровень жизни. Но рассчитывать МРОТ от этой суммы было бы невозможно, поэтому взяли и провели операцию по изменению методики, убрав потребительскую корзину, — объяснил действия авторов законопроекта Масленников.

Улучшения возможны

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что улучшения для пенсионеров все же возможны. Потому что сегодня тот размер ПМП, который рассчитывается по новой методике, увеличит сумму прожиточного минимума в среднем на 200–300 рублей, хоть и не кардинально. Однако потребительскую корзину с точки зрения эксперта все же надо оставлять.

— Дело в том, что одну важную проблему новая методика решить не может. В ней показатель прожиточного минимума пенсионера считается относительным методом — к медианному размеру среднедушевого дохода населения. Что может происходить? У нас среднедушевые доходы формируются из разных источников. Основная часть — зарплаты. Потом — социальные пособия, доходы от предпринимательской деятельности и от собственности. Динамика этих доходов может быть разной, — объяснил Сафонов.

То есть если цены на основные продукты питания или услуги ЖКХ будут расти, а среднедушевые доходы — нет (например, в кризис), то и прожиточный минимум пенсионера будет стоять на месте, а фактическая цена потребительской корзины — возрастать из-за потребительской инфляции.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Механизм «двух ключей»

— Если бы у нас были аналогичные условия, как в США, мы могли бы использовать показатель медианного дохода. У нас очень многое зависит от влияния государства, от форс-мажорных обстоятельств, от волатильности рубля, поэтому нам очень важно контролировать потребительскую инфляцию и структуру расходов. А если мы делаем проекцию на ситуацию с пенсионерами, у них будет меняться структура потребления в пользу более дорогих элементов, но они будут хуже питаться. Здесь нужно использовать механизм «двух ключей», — предложил Сафонов.

Проще говоря, резюмирует эксперт, действительно стоит использовать новый метод для расчета, который предлагает Минтруд — процентное отношение прожиточного минимума пенсионера к медианному доходу. Но и одновременно нужно считать ту же самую потребительскую корзину по отработанной методологии.

— Прожиточный минимум рассчитали за квартал, получили цифру — она не ниже потребительской корзины, значит, успокоились и двигаемся дальше. Если значение выше, значит, надо что-то предпринять, — заключил Сафонов.

Реакция ведомств

Счетная палата вынесла экспертное заключение к законопроекту бюджета Пенсионного фонда России на 2022–2023 годы. По мнению аудиторов, изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не обеспечит его ежегодный рост относительно пенсионеров.

По их данным, если ПМП не растет в течение продолжительного времени, то это может привести к сокращению размера пенсии. В частности, в 2020 году ПМП не вырос в 24 субъектах, таким образом, прирост пенсий там составил от нуля до 10 рублей.

Однако в Минтруде с опасениями не согласились. По подсчетам ведомства, федеральный прожиточный минимум пенсионера за три года вырастет на 1578 рублей. И сомневаться в этом нет оснований.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2021 года Минтруд хочет отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2 процента) среднедушевого дохода. При этом до 2026 года ведомство предлагает установить МРОТ на уровне 42 процентов медианной зарплаты. В Совете Федерации инициативу обещали поддержать.

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