Минтруд сообщил, как вырастет прожиточный минимум пенсионера за три года

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Федеральный прожиточный минимум пенсионера за три года вырастет на 1 578 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты РФ во вторник, 27 октября.

Опасения, что прожиточный минимум пенсионера (ПМП) при новой методике расчета не будет увеличиваться, не имеют оснований, уточнили в пресс-службе.

— Ретроспективные расчеты показывают, что среднедушевой медианный доход, от которого рассчитывается прожиточный минимум в новой модели, стабильно растет. В частности, сообщают в министерстве, за период с 2013 по 2019 годы медианный доход вырос на 38,5 процента, — передает сообщение РИА Новости.

В 2020 году ПМП составляет 9 240 рублей, а к 2023 году его сумма будет составлять 10 818 рублей, уточнили в министерстве. Регионы России перейдут на новую методику в течение пяти лет.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Замминистра труда Ольга Баталина заявила, что ПМП в РФ занижен, но новая методика поможет исправить ситуацию.

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