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Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
Фото: freeimages.com

Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Изменения методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не обеспечат ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом сообщили в заключении Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ на следующий год и на плановый период 2022–2023 годов.

В заключении указали, если ПМП не растет в течение продолжительного времени, то это может привести к сокращению размера пенсии. В этом году, уточнили на сайте Госдумы, ПМП не вырос в 24 субъектах, в результате чего прирост пенсий там составил от нуля до 10 рублей.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Замминистра труда Ольга Баталина заявила, что ПМП в РФ занижен, но новая методика поможет исправить ситуацию, передает РИА Новости.

Читайте также: Госдума приняла проект о «заморозке» накопительной пенсии в первом чтении

прожиточный минимумСчетная палата РФпенсия
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