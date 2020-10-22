Госдума приняла проект о «заморозке» накопительной пенсии в первом чтении

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Государственная дума в первом чтении приняла проект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год. Об этом сообщается в пояснительной записке от 22 октября.

С 2014 года 6 процентов зарплаты граждан России, которые предназначены для накоплений, направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Норма была утверждена до 2021 года. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году, предложив таким образом продлить меру до конца 2023 года.

В постановлении говорится, что реализация законопроекта поможет уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование. Речь идет о страховании, которое передают из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда в 2023 году. Предварительно сумма снизится на 669,3 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

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