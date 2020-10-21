Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Госдуме поддержали увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

В Госдуме поддержали увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии

Евгения Звощик

Общество

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до 2021 года. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 21 октября.

Предполагается, что данный период вырастет на полгода — с 258 до 264 месяцев. В случае принятия законопроекта документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для граждан РФ, у которых доход составляет более пяти миллионов рублей в год.

Читайте также: Кабмин РФ не поддержал проект закона «единой платежки ЖКХ»

законопроектГосдумапенсия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

Все мнения
О проекте