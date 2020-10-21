В Госдуме поддержали увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до 2021 года. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 21 октября.

Предполагается, что данный период вырастет на полгода — с 258 до 264 месяцев. В случае принятия законопроекта документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для граждан РФ, у которых доход составляет более пяти миллионов рублей в год.

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